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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel'e saldırıyı şiddetle kınıyoruz

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#Sırrı Süreyya Önder#Ömer Çelik#Özgür Özel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özele saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 18:48

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Levent Barbaros Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına katılan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili konuştu. Çelik, "Şiddetle lanetliyoruz. Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir siyasetçi ya da genel başkana yapılan saldırı demokrasimize yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Sırrı Süreyya Önder ile ilgili konuşan Çelik, "Biraz acele edelim diyordu kendi sağlığıyla ilgili olarak da. Takdir böyleymiş. Takdire inanırdı, duaya inanırdı özel konuşmalarımızda bunlardan da bahsederdik. En büyük arzusu bizim 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade ettiğimiz hedefe ulaşılmasıyla ilgiliydi. Geçmişte de birçok süreçte yakın bir şekilde çalıştık. Sanatçı kişiliğini de biliyorum. Türkiye'de iyi şeyler olsun isteyen birisiydi. Tabii ki herkesin birbiriyle fikri ayrılıkları olabilir bunlara girdiğiniz zaman hiçbir ortak noktada buluşulamaz. Önemli olan ortak noktalara vurgu yapmak ortak noktaları büyütmek ve güçlendirmektir. "dedi.

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'SALDIRI DEMOKRASİMİZE YAPILMIŞTIR'

Çelik, " Bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir nefret saldırı oldu. Onu da ifade ettim şiddetle lanetliyoruz. Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir siyasetçi ya da genel başkana yapılan saldırı demokrasimize yapılmıştır. Biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış sayıyoruz ve o sebeple de topyekûn reddediyoruz ve lanetliyoruz. Bu tip durumlarda asla ayrılığa gayrılığa düşmemek lazım. Sen ben yokuz biz varız demek lazım. Siyaset kurumunun her türlü şiddetten uzak durması için hepimizi birimiz birimiz hepimiz için. Onun için Sırrı Süreyya'nın vefatıyla da verdiği mesaj burada oluşturduğu atmosfer son derece önemli. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Alla mekanını cennet eylesin " diye konuştu.

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#Sırrı Süreyya Önder#Ömer Çelik#Özgür Özel

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