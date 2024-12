AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP'yi anlamak, Orta Doğu'yu anlamaktan daha zor

Haberin Devamı

Çelik, AK Parti Sarıçam Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada muhalefete eleştirilerde bulundu. Çelik, her zaman bugün seçim olacakmış gibi siyaset yaptıklarını belirterek, “Siyaset tarzımızı bu şekilde geliştiririz. Kuşkusuz muhalefetin erken seçim çağrılarının hiçbir anlamı yok. Uzun zamandır ‘Türkiye'nin birinci partisiyiz' diyen herhangi bir temeli olmayan, herhangi bir zemin olmayan bir şekilde konuşuyorlardı. Bugün gelinen noktada bir kere daha muhalefete yakın kaynaklar bile AK Partimizin, Cumhur İttifakımızın açık ara birinci olduğunu ifade ediyorlar. Tabii net bir biçimde birbirimizi birliğimizin bir araya gelişimizi siyasi sonucu da nasıl etkilediğini görüyoruz” diye konuştu.

Çelik, “CHP'nin içerisinde kaç tane parti var?, fiilen kaç tane genel başkan var?” diye sorduktan sonra şöyle devam etti:

“Bunu anlamlandırmak güç. Geçen gün söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık dedim. Dolayısıyla Ortadoğu'yu anlamak ne kadar zorsa çok iyi uzmanlık gerektiriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini anlamak için on kat daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Dolayısıyla bunların kendi iç gündemlerinin herhangi bir şekilde milletimizle, milletimizin gündemiyle herhangi bir ilgisi, irtibatı ve alakası yok. Türkiye'nin geleceği açısından, milletimizin talep ettiği hizmetlerin görülmesi yine her zaman olduğu gibi adres AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır ve Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin önüne koyduğu büyük liderliktir. Onun için biz birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdikçe bu kongrelerimizde güçlü bir şekilde bir araya geldikçe milletimizin de takdiri ve teveccühü her zaman bizimle olacaktır.”

TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASI OLARAK YOLUNA DEVAM ETMEKTE

Çelik, bölgede çok önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekerek, “Yine gördüğünüz gibi bölgemizdeki gelişmelere baktığınızda yukarımızda devam eden Rusya, Ukrayna savaşı, Gazze soykırımı ve Balkanlar'da ülkemizin doğusunda gerçekleşen olaylar Kafkasya'da ve o bölgelerde gerçekleşen olaylara baktığımızda her yerde bir tedirginlik varken her yerde bir kırılganlık varken Türkiye bir istikrar adası olarak yoluna devam etmektedir. Uzun yıllardan beri Cumhurbaşkanımız dirayetli bir duruş göstererek insani bir duruş göstererek en büyük krizlerden biri olan belki de son yüzyılın en büyük krizlerinden bir tanesi olarak adlandırılabilecek ülkemizi doğrudan etkileyen, bölgemizi doğrudan etkileyen, Suriye meselesi konusunda ilkeli duruşundan bir an bile taviz vermedik.

Bu meşakkatli yolda neredeyse dünyadaki hemen her odağın sınıfta kaldığı bir dönemde Tarihin doğru tarafında durmuşuzdur. İnsani değerler tarafında durmuşuzdur. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel çıkıyor ve diyor ki ‘Erdoğan 13 yıl sonra bu sonuçtan dolayı haklı çıktım demez'. Ben de Özgür Özel'e diyorum ki Cumhurbaşkanımız haklı çıktı mı çıkmadı mı? Git de Suriye halkına bakalım onlar ne diyorlar? Eğer Suriye halkına sorarsan onlar Cumhurbaşkanımızın haklı çıktığını söylerler. Ama siz gidip de Esad'a sorarsanız başka bir cevap alırsınız. Bu da sizin utancınız olur tabii ki” diye konuştu.