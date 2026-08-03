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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu’nun tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir

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#Ömer Çelik#Gazze#Netanyahu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu’nun tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 13:58

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’de 30’dan fazla sivilin katledilmesine ve sağlık tesislerinin hedef alınmasına tepki göstererek, "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu soykırım şebekesinin tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, Gazze'de 30'u aşkın sivilin hayatını kaybettiği ve sağlık tesislerinin hedef alındığı son saldırıları sert bir dille kınadı.

Saldırıların, Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından düzenlendiğine dikkat çeken Çelik, Netanyahu yönetiminin barışı savunan ülkelerin politikalarına açıkça sabotaj düzenlediğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şöyle:

"Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu “soykırım şebekesi” son olarak, Gazze’de 30’dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı.

Bu saldırılar Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor.

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Netanyahu’nun tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir."

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#Ömer Çelik#Gazze#Netanyahu

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