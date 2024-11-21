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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ve Gallant hesap verecektir

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#AK Parti#Ömer Çelik#İSRAİL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ve Gallant hesap verecektir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 16:41

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasını, 'Tarihi öneme sahip bir adımdır.' şeklinde değerlendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.' ifadelerini kullandı.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Gazze’deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararı, tarihi öneme sahip bir adımdır.

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail’e dokunulmuştur.

Bu karar, “insanlık cephesinin” masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur.

Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir.

Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir.

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail’in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur.

 

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu açıklamada bulundu:

Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır.

Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.

Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır.

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#AK Parti#Ömer Çelik#İSRAİL

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