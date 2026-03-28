AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu sivil katliamına imza atmış kişiliktir

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 16:52

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Hiçbir taraftan sivillerin hedef alınması kabul edilemez fakat bu Netanyahu'nun söyleneceği bir laf değildir. Çünkü Netanyahu doğrudan sivil katliamına imza atmış bir kişiliktir." dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İstanbul'da düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026"da açıklamalarda bulundu. İletişimin artık savaşların bir parçası haline geldiğini vurgulayan Çelik, STRATCOM Zirvesi ile ilgili "Bu kapsamda burada derinlemesine paneller konuşmalar yapılması da dünyada bir ilktir." dedi.

İşte Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları:

İletişim şuan da yanlış anlatılara, hakikatin üzerinin örtülmesine karşı insanlığın gerçek değerlerinin karartılmasına ya da perdelenmesine dönük bu saldırılar karşısında yeni bir direniş hattı kurmak gerekiyor. Yani biz insanlık hattı insanlık cephesi derken insani değerleri kast ettiğimiz gibi aynı zamanda insanoğlunun hikayesinin doğru anlatılmasıyla ilgili bir çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etmeliyim.

"NETANYAHU SİVİL KATLİAMINA İMZA ATMIŞ KİŞİLİKTİR"

Hiçbir taraftan sivillerin hedef alınması kabul edilemez fakat bu Netanyahu'nun söyleneceği bir laf değildir. Çünkü Netanyahu doğrudan sivil katliamına imza atmış bir kişiliktir.

Savaşın fiziki tarafı kadar savaşın hakikatini anlatmak. Anlatının nerede olduğunu saldırganın kim, masumun kim olduğunu, bütün bunları yerli yerine koyma açısından da büyük bir stratejik savaş yürütülüyor.

ŞUAN DA İLETİŞİM SAVAŞIN BİR PARÇASI

Şuan da iletişim, savaşın bir parçası ve uzantısı olarak ortaya koyuluyor. Bu kapsamda burada derinlemesine paneller konuşmalar yapılması da dünyada bir ilktir.

Şimdi bir şey daha ortaya çıkıyor ki İran anlaşmaya yanaşmıyor iddiasının aslında Körfez Savaşı'ndaki iddialar gibi hiçbir temelinin olmadığı ortaya çıkıyor.

