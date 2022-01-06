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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Muhalefetin dili zehirli’

#Ömer Çelik#Muhalefet#AK Parti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Muhalefetin dili zehirli’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vekillerle buluşması sonrası basın toplantısında şöyle konuştu:

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“Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye karşı vatandaşlarımıza karşı dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. AK Parti buna karşı mücadele verecektir. Geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı şimdi demokrasi, hukuk, özgürlük diyorlar ama son derece zehirli bir dil kullanmaya devam ediyorlar.

ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ

(Kuran kursu polemiği) 28 Şubat’tan daha vahşi şekilde, çocukların Kuran kursu eğitimi almasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın nasıl hedef alındığını gördük. Ortaçağ zihniyeti bunlardan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözlerini dinledim. Sayın Bahçeli’nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Bunu fitne oluşturma siyasetinin parçası olarak görüyoruz. Siyasette zehirli bir dil konuşuluyor, AK Parti karşılık verecektir. Çocukların Kuran Kursu eğitimi ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanımızın hedef alındığını gördük. Türkiye’nin milli güvenliği açısından din eğitimi vermesi son derece stratejiktir. Mücadeleyi sürdüreceğiz, siyaset ve hukuk çerçevesinde.”

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#Ömer Çelik#Muhalefet#AK Parti

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