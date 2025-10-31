×
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Meclis Başkanımız Kurtulmuş'a yönelik sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 18:26

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X'ten şu açıklamayı yaptı:

"Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

NE OLMUŞTU?

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor anlamıyorum" sözleri üzerine salonda gergin anlar yaşandı.

KURTULMUŞ SALONU TERK ETTİ

Söz alan Kurtulmuş, "Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu arkadaş bu salonda sözlerinden vazgeçtiğini söylemelidir. Bu hafif tabiriyle hadsizliktir" diyerek salonu terk etti.

#Ömer Çelik#TBMM#AK Parti

