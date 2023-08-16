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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir

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#AK PARTİ#CHP#TBMM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlunun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 12:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, 'Terör odağı Kandil'in “Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz”dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:

Demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığı ile çok yüksek standartlara sahip olan bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vermiştir. Bu gerçeği anlamayan tek kişi defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sn Kılıçdaroğlu’dur. Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük.

Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor. Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor.

 

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'SİYASİ TUTUMU DEMOKRASİ KARŞITLIĞINA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığı ile Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır.

 

'SÖYLEDİKLERİ SİYASETEN YOK HÜKMÜNDEDİR'

Terör odağı Kandil'in “Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz”dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ise aziz milletimizin her defasında artarak yinelenen desteği ile Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik etmeye devam etmektedir.

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#AK PARTİ#CHP#TBMM

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