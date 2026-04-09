AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail kan dökmek istiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrasındaki basın toplantısında şu notları paylaştı:

İstanbul'daki terör saldırısını tüm boyutları ile takip ediyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz sürecek. Bu tip eylemlerin hiçbiri tesadüfen, küçük grupların kafasına göre karar verip gerçekleştirdiği eylemler olmuyor. Terörle mücadele ederken görünenin arkasındaki sabotaj odakları ile de mücadele edeceğiz.

Çeşitli illerde operasyonlar yapılıyor ve terörün üzerine kararlılıkla gidiliyor. Tüm boyutları ile ortaya çıkaracağız bu sabotajı.

İRAN'A SALDIRI VAHİM SONUÇLAR DOĞURDU

İran'ın uğradığı haksız hukuksuz saldırı insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurdu, çok kötü neticeler oluşturdu. Hürmüz'deki gelişmeler önemli, tedarik zinciri, gıda ve enerji önemli ama en önemlisi o bombaların altında can veren masumlar var. Okuldaki masum kız çocukların hayatıdır önemli olan. Tüm boyutları ile takip ediyoruz.

GAZZE'DEKİNİN AYNISINI LÜBNAN'DA GERÇEKLEŞTİRİYOR

İlk günden itibaren İsrail her türlü barış girişimini sabote ediyordu. Halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgale dönük adımlar atıyor. Yasa dışı yerleşimleri genişletmeye ve yeni yasa dışı yerleşimler oluşturmaya dönük adımlar atıyor. Kan dökülmesine dönük strateji izliyor İsrail. Tüm dünya barışa dönük çağrı oluşturmuşken İsrail Lübnan'a saldırıyor. Litani Nehri'ne kadar olan bölge boşaltılsın diyor. Kendi egemenlik hakkını bana devret gibi bir cümle bu. Önce hava bombardımanı ile Lübnan'ın önemli yerlerini yerle bir etti. Şimdi aynısını kara harekatı ile yapıyor. Gazze'dekinin aynısını Lübnan'da gerçekleştiriyor. İsrail'in sınırları neresidir? İsrail kendi kafasına göre hareket ediyor ve dini fanatizm ile yapıyor bunları. Suriye'ye dönük tacizi, Batı Şeria'ya dönük tacizi devam ediyor. Pakistan'daki toplantı önemli olacaktır. İran 10 maddeden 3'ü madde şimdiden ihlal edildi diyor. Tek taraflı olarak İran'a ödev verme durumu var. İki taraf da yürür ve köprü ortasında buluşur ama bir taraf diğerine sen şurada dur, bekle şeklinde deklarasyon olmaz. Bir devlete sen şu programından vazgeç, şu boğazları ya da toprakları devret şeklinde yaklaşım olmaz. Galip gelseniz bile aşırı şartlar dayatmayacaksınız. Saldırıyı İran başlatmadı. İran halkı burada mağdurdur. Barış şu anda çok kırılgan haldedir.

ATEŞKESTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol, bu krizlerden çıkmak için gerçek bir pusuladır. Savaşı başlatanların savaşı başlatma sebeplerinin meşruiyeti yok. Gelinen noktada geçici bir ateşkesin ortaya çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgede ve körfezde ortaya çıkan fay kırıklarının tamiri uzun zaman alacaktır. Atlantik İttifakı içinde ABD ile Avrupa Birliği arasındaki çatlakların belirginleşmesi, varsa dünya düzeni geleceği açısından da problemdir. Yeni güvenlik mimarilerinden bahsediliyor ama önemli olan uluslararası toplum için referans olacak temel ahlaki değerler ne olacaktır.

GELECEK İNŞASI İÇİN DOĞRU YAKLAŞIMLAR GÖSTERMEK LAZIM

Dünya beşten büyüktür demenin manasının daha iyi anlaşılması gereken günler. Barış karmaşık ve kırılgan hale gelmiştir. Bütün tartışmalar Türkiye'de yapılacak NATO zirvesini daha kritik hale getirecektir. Bazıları açısından tamam mı devam mı gibi bir sorunun cevabının bulunacağı bir tablo ortaya çıkacaktır. Venezuela ve İran'da yapılanlar dünya sistemi için kötü örnekler ortaya koymuştur. Yeni gelecek inşası için doğru yaklaşımlar göstermek lazım.

Partimizin 25. kutlayacağız. Sıkıştırılmış 250 yıllık bir tarih yaşandı. Dünyanın çok önemli aşamaları bu dönemde yaşandı. Bütün bunların içinde cumhurbaşkanımızın liderliği, kadrolarımızın kararlılığı Türkiye'yi bütün bu krizlerin dışında tuttu. Cumhur İttifakı olarak geleceğe daha güvenli bakıyoruz. İlk günlerimize göre daha yüksek enerji ile bu hedeflere yöneliyoruz. 25. yıl kutlamalarımız önümüzdeki yıllara dönük adımlarımızın temelini oluşturacak.

Yunanistan'ın burada hukuka ve hakkaniyete uygun davranması gerek. Türk azınlığın müftülerini seçme hakkına yönelik müdahaleler ilişkiler için de olumlu katkı sunmuyor.

Yüce Meclis bu süreçle ilgili komisyon çalışmasını tamamladı. Silah bırakma sonrası adımların atılacağı ifade edildi. Esas odak noktası silah bırakma yolu ile bu terör örgütünün tamamen feshidir. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kalmasıdır. Sembolik olarak silah yakma oldu ama sistematik olarak bunun devam etmesi gerekiyor. Yasal düzenlemeler için partilerin de kendi çalışması var. Ortaklaştırılarak bir sonuca varılır. Etrafımızda bir sürü olay oluyor, gördük ki bir takım güç odaklarının bu örgütlere ne gözle baktığını, yeri geldiğinde terk edip gittiğini hep birlikte gördük. .Türkiye'nin müktesebatı ve kapasitesi yüksektir. Esas önemli olan örgütün silah bırakmasının gerçekleşmesi, bunun takviminin netleşmesidir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ARA SEÇİM ÇAĞRISI

CHP, canı sıkıldıkça kurultaya giden bir parti. Kendi istikrarını sağlayamamış bir parti. Özel dönemi tam kaos dönemlidir. Partiyi irade eden kim, parti adına kim konuşuyor. Libya'da ve Mavi Vatan'da bunu gördük. CHP nasıl vahim bir hale gelmiştir. O kurultay mantığında olduğu gibi Türkiye de öyle yönetiliyor sanıyor. Seçimden korkuyorlar mı diye argüman getiriyor. 25 yıl boyunca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Bizim en sevdiğimiz şey sandık. Etrafımızdaki tabloya bakınca seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Vatandaşın verdiği yetkiyi en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz. Vatandaş size bir süre verdim, niçin seçimi gündeme getiriyorsunuz gibi bir şey olur. Kendi kurultay simülasyonunu Türkiye siyasetine yansıtmaya çalışıyor. Uğruna siyaset yaptığı kişiler hakkındaki beyanlarındaki çelişkiler de görülüyor. İnsan bir güneyine balkanlara Kafkaslara bakar ve bu aklına hiç gelmemesi gereken bir konu. CHP gibi köklü bir parti için bu çok vahim bir durum. Bu derece uluslararası gerçeklerden kopuk bir CHP yönetimi görmedik.

GÖRKEM SEVİNDİK'E DESTEK

Bu tabii idam cezası uygulaması aslında Filistinlilere idam cezası uygulaması. Sadece Filistinlilere ırkçı bir biçimde getirilen, Filistinlileri katletmek için getirilen karardır. Bu soykırımdan farksız bir karardır. Etnik ya da dini karar getirdiğinizde bu soykırımdır. Bu ırkçılık temel insan haklarının tamamına karşıdır. İsrail iç meselesinde bütçe sorunu var esasında. Netanyahu ikide bir biz batı değerlerinin ortada doğudaki kalesiyiz diyordu. Şimdi batıya sormak gerekiyor. Bu soykırımcı şebekenin idam kararı ile sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz. Niye İspanya lideri dışında diğer liderlerin sesi çıkmıyor. Onun söyledikleri diğer liderler söyleyemiyor. İnsanlık onuruna Avrupa'nın asil ve soylu insanları büyük eylemler gerçekleştirdi. Yönetimleri neden susuyorlar. Görkem Sevindik çok güzel cümle kurmuş. Sanatçı insan onurunu yüceltir. Onun verdiği mesaj çok kıymetlidir. O ırkçı fanatik İsrailli bakan tarafından tehdit edilmesi Görkem Bey için bir şeref madalyasıdır.