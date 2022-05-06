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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gerilim politikaları ve iftira kampanyaları açık provokasyondur

#AK Parti#Ömer Çelik#İçişleri Bakanlığı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gerilim politikaları ve iftira kampanyaları açık provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümek istemesiyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, yakın bölgede yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza attığını belirtti. 

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Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ettiğini kaydederek, "Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken, Türkiye’yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir. Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti, bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra da geçit vermeyecektir." dedi.

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Çelik, "Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır. Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. AK Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Ömer Çelik#İçişleri Bakanlığı

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