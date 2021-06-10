AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: 19 yıl önce çalınan İznik çinisi Hollanda'dan çıktı

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaştığı mesajlar:

Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır.

Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı.

Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye’ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz.

Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana’daki muhteşem Ulu Camii’de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak...

Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır. #Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 10, 2021

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