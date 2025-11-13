×
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dayısının cenazesine katıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dayısının cenazesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 15:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden dayısı Hasan Öztopal'ın (78) cenaze törenine katıldı. Çelik, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Ömer Çelik'in yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, protokol üyeleri, AK Parti mensupları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sonrası Çelik, Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde taziyeleri kabul etti.  

