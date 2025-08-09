×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın barış vizyonu yeni kazanımları getirecek

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın barış vizyonu yeni kazanımları getirecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 18:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı. Çelik, paylaşımında "Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir." dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir.

Gözden Kaçmasınİletişim Başkanı Durandan Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklamasıİletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Ömer Çelik#Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!