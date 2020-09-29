AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Çeviköz’ün açıklaması ahlakdışı provokasyon’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün “Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor” sözlerini şiddetle kınadığını kaydetti.
UTANÇ VERİCİ
Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün ‘Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor’ şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlakdışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eşzamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır. Ermenistan tarafı, bu yalanları, Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı, bu yalanları, Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir."
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