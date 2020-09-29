AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Çeviköz’ün açıklaması ahlakdışı provokasyon’

UTANÇ VERİCİ

Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün ‘Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor’ şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlakdışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eşzamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır. Ermenistan tarafı, bu yalanları, Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı, bu yalanları, Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir."