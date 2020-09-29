MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Çeviköz’ün açıklaması ahlakdışı provokasyon’
GeriGündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Çeviköz’ün açıklaması ahlakdışı provokasyon’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Çeviköz’ün açıklaması ahlakdışı provokasyon’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Çeviköz’ün açıklaması ahlakdışı provokasyon’
Abone Olgoogle-news

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün “Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor” sözlerini şiddetle kınadığını kaydetti.

UTANÇ VERİCİ

Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün ‘Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor’ şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlakdışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eşzamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır. Ermenistan tarafı, bu yalanları, Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı, bu yalanları, Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle