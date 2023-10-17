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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur

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#Ömer Çelik#İsrail#Filistin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 14:20

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hakkında, "Binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Çelik, "Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur" diyerek İsrail'e tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

Sürekli “İsrail’in kendini savunma hakkı”ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların “yaşama hakkı”ndan bahsetmiyorlar. Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyorlar. Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez... Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur.

"FACİA VE İNSANLIK UTANCI ÜRETECEKTİR"

Gazze’ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır.

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Güç ve vekâlet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır. Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer. Önce Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir. Sonra adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır.

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#Ömer Çelik#İsrail#Filistin

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