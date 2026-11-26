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KURTULMUŞ: YETKİLİ MAKAMLARIN GEREKLİ ADIMLARI İVEDİLİKLE ATMALARINI BEKLİYORUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın Gürcistan'da bir İsrail takımıyla oynadığı karşılaşmada, Filistin bayrağı açan ve "Filistin'e Özgürlük" çağrısında bulunan Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanında yükselen 'insanlık cephesi'nin bir parçası olarak kardeş Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vermek, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu onurlu duruşa şiddetle karşılık verilmesi, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığı gibi temel hak ve özgürlüklerin de açık bir ihlalidir. Yetkili makamların ve uluslararası spor kuruluşlarının bu vahim hadise karşısında gerekli adımları ivedilikle atmalarını bekliyoruz. Türkiye olarak sporcularımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, haklarının ve hukuklarının sonuna kadar takipçisiyiz. Beşiktaş camiasına ve şiddete maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN GÜRCÜ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşların durumuna ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.



DIŞİŞLERİ, TARAFTARLARIN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Dışişleri kaynakları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum'da bulunan vatandaşların durumu yakından takip ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri stadyumda bulunurken vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimler gerçekleştiriliyor.

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BAKAN GÜRLEK, BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA YÖNELİK MÜDAHALE NEDENİYLE GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sırasında Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlara yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınadı.

Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren vatandaşların şiddete uğramasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Yaşanan olaylara ilişkin Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde, vatandaşlarımızın haklarının korunması, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması, olaylara karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentimizi ifade ettim. Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete uğrayan vatandaşlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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BAKAN GÖKTAŞ: İSRAİL TAKIMININ TAHRİK EDİCİ TUTUMUNU KINIYORUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta ‘Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.

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BAKAN BAK: ORANTISIZ MÜDAHALEYİ ŞİDDETLE KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan’da oynanan maçta “FİLİSTİN’e ÖZGÜRLÜK” pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez.

Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur.

İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz.

Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz.

ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI'YI ARADI

Öte yandan CNN Türk canlı yayınında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş taraftarı herhangi bir şekilde polise direnen ya da herhangi bir arbedenin tarafı değil. Yukarıda Filistin bayrağı açarken aşağı inmeleri söyleniyor. Onlar aşağı iniyorlar. Filistin’e özgürlük pankartı ile Filistin barağını açıyorlar. Dünyanın hemen her yerinde Filistin bayrağı Filistin Bayrağı olmaktan çıktı. Filistin bayrağı Siyonist soykırıma karşı ortak bir değer haline geldi. Müthiş bir şiddetle Beşiktaş tarafına saldırıyor ve bütün hedefi Filistin’e özgürlük pankartı ev Filistin Bayrağı. Gürcistan ilişkilerimizin iyi olduğu bir ülke. İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız muhatabı ile görüşüyor. UEFA güya maçları güvenliği için bunu üçüncü ülkelere alıyor. Ancak her gidilen yerde bu tür olaylar oluyor. Esas olan saldırı emrini verdi ve kim gerçekleştirdi. Bunu Gürcü makamları tarafından sorgulanması ve yapanların cezalandırılması gerekiyor. Filistin’e özgürlük demek ve Filistin bayrağı açmak artık tüm insanlık ittifakının ortak sembolü haline gelmiştir. Olay olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız Beşiktaş Başkanını aradı, yakından ilgilendi, zaten maçı da izliyordu. Ortaya koyulan şiddet, Türkiye tek yürek olarak bütün takım ve partileri ile buna karşı çıkıyor. Beşiktaş taraftarı çok büyük bir asalet gösteriyor, bu hepimize yapılan saldırıdır. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız.

Önceliğimiz vatandaşlarımızın, takımımızın güvenliğinin ağlanmasıdır. Hesap sorulmasına yönelik diplomatik ve diğer düzeyde tüm girişimler yapılacaktır. UEFA ve diğer kurumlar özelinde de yapılacaktır. Öncelikli stadın içinde ve dışında vatandaşlarımızın ve takımızın güvenliğini sağlamak, bakanlıklarımız görüşmeler yapmaktadır. Bütün mekanizmalar devrededir. Dediğim gibi ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Beşiktaş Başkanını aradı ve buradaki hassasiyetini iletti. Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada zaten bunu ifade ediyor. Devletimizin tüm birimleri oradaki vatandaşlarımızın yanındadır.

Yaralanan ve gözaltına alınan vatandaşlarımızın yanındayız, kısa bir süre önce gerçekleşti, rakamlar düzeyinde bir şey diyemeyiz, büyük bir hassasiyetle bu şiddeti uygulayanalar hesabının sorulması ve vatandaşlarımızın güvenli sağlanması konusunda girişimler yapıldı. Bunları takip ediyoruz. UEFA’nın yaptığı kabul edilemez bir çifte standart. Siyonist zihniyet dünyanın tüm kurumlarında ayrıcalık üretmiş. Bu zihniyet işgal etmiş durumda. Bu maç Türkiye’de oynasaydı, buraya gelen İsrail takımının güvenliğine karşı hiçbir olumsuz eylem gerçekleşmezdi. Sadece maç ortamı olurdu, kimsenin güvenliğine yönelik fiziki bir saldırı olmazdı. Başka yere aldığınız maçta bunu sağlayamazsınız. Çifte standart, ilkesizlik ve tek taraflı alınmış kararlardır. Tüm futbol takımlarının yaptığı açıklamalar son derece doğrudur. UEFA’nın bu çifte standarttan vazgeçmesi için gerekli girişimlerin yapılması gerekir. İsrail bayrağı açsa kimse dokunmaz, Filistin bayrağı açsa siyasi sembol kullanılmaz. Filistin’e özgürlük demek, siyasi bir slogan değil, İsrail’e karşı oluşun bir sembolüdür. Barışçıl bir eylemdir. Avrupa’nın, Afrika’nın, Latin Afrika’nın sokakları bunlarla dolu, herhangi bir saldırı ve arbede yok. Beşiktaş taraftarının duruşu asaletle, vicdanla ve insanlık mirasına saygıyla ifade edilebilir. Bugün hepimiz Beşiktaşlıyız, tüm Türkiye Beşiktaş’ız, taraftarının yanındadır.



ÖZEL: HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN BÖYLE BİR MUAMELEYE MARUZ KALMASINI İÇİMİZE SİNDİREMEYİZ



Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel: "Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşımızın taraftarlarının Gürcistan kolluk kuvvetlerince gözaltına alınması kabul edilemez. Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek suç değildir, aksine insanlığın gereğidir." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşımızın taraftarlarının Gürcistan kolluk kuvvetlerince gözaltına alınması kabul edilemez. Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek suç değildir, aksine insanlığın gereğidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın böyle bir muameleye maruz kalmasını içimize sindiremeyiz. Yetkili makamları, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması ve bu hukuksuz müdahalenin sorumlularından hesap sorulması için gerekli diplomatik girişimlerde bulunmaya ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırıyorum. Beşiktaş camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayız."

KILIÇDAROĞLU: BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ FİLİSTİN HALKININ YANINDA YÜKSELTTİĞİ SES, İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANININ SESİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesini ve Filistin bayrağı açan taraftarların şiddete maruz bırakılmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Filistin halkıyla dayanışma göstermenin, zulme karşı ses yükseltmenin ve özgürlük talep etmenin suç olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir bayrağa, bir dayanışma mesajına tahammülsüzlük göstererek şiddete başvurmak kabul edilemez. Beşiktaş taraftarlarının Filistin halkının yanında yükselttiği ses, insanlığın ortak vicdanının sesidir. Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesi karşısında susmayacağız; baskı ve şiddet karşısında dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nehirden denize özgür Filistin."

DERVİŞOĞLU: BEŞİKTAŞ'IMIZ İÇİN BATUM'A GİDEN TARAFTARIMIZA YAPILAN POLİS ŞİDDETİ UTANÇ VERİCİDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olduğu maçı, güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkede oynamak zorunda bırakılan Beşiktaş'ımız için Batum'a giden taraftarımıza yapılan polis şiddeti utanç vericidir. Filistin bayrağı açtığı ve takımına destek verdiği için orantısız müdahaleye, biber gazına ve şiddete maruz kalan siyah beyazlı taraftarların yanındayım. Gürcü polisinin vatandaşlarımıza tavrı kabul edilemez. Yaralı taraftarlarımıza geçmiş olsun diyor, Dışişleri Bakanlığımızı acil devreye girmeye çağırıyor, Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum."