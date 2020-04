AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları



Korona salgını ile beraber bütün bu konuların tartışıldığını görüyoruz. AB ülkelerinin önemli üyelerinden İtalya, İspanya AB'nin yardım etmediği söyledi. En çarpıcı olanı da AB ülkeleri arasında birlerinin maskeleri el koyduğunu gördük. Salgınlar her zaman devletler arası ilişkileri etkilemiştir. Türkiye'nin bu tabloda ortaya koyduğu durum sonrasında tartışılacaktır.



Bugün artık küreselleşmeden bahsedilince sağlık konusunu bahsedilecektir. Birimiz hepimiz için düşüncesi işlemiyorsa hiçbir ülke kendisini bu salgınlardan koruyamaz. Bu salgının ortaya çıkışı tek bir konu üzerinden ele alınmayacak. Her şey politikanın ana gündem maddesi olacak. Bu salgın vesilesiyle insanların öldüğünü hatırlayacağız ama kaç tane insan açlıktan ölüyor, su kaybından ölüyor.. Dünya artık bundan sonra temel insanı konuları ele alacak.



"DİĞER ÜLKELERDEN DAHA TEDBİRLİ YAKALANDIK"



Ülkemiz bu salgına diğer ülkelerden daha tedbirli yakalanmıştır. Sağlık konusundaki altyapımızın gücü, bakanlıklarımızın yaptığı hazırlıklar bu virüsle kapsamlı mücadele ettiğimizi gösteriyor. Demokratik dönüşüm milletin her krizde bağışıklığın oluştuğunu göstermektedir. Geçen bir ülkede alınan kararda, 80 yaşının üstündeki bir kronik hastaya bakmıyor, 60 yaşın üstündeyse bakmıyorlar.



Milletimizin bağışıklığını nasıl güçlü hale getirdiğini göstermektedir. Salgının her çıkardığı komplikasyona karşı anında güçlü bir şekilde ortaya konuluyor. Milletimizin desteği sayesinde bu tablo ortaya çıkıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alınmış olması salgına karşı bizi daha güçlü hale geçirecektir. Bu hastaneler kalıcı olacaktır.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın salgının başından beri ülkemize getirilmemiş olmasıdır. On binlerce vatandaşımızın yurt dışından getirilerek karantinaya alınmıştır. İçişleri bakanlığımız kimseye istisna sağlamamıştır. Vatandaşlarımız karantinalarda en konforlu şekilde kalmışlardır.

"RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA VATANDAŞLARIMIZ ÜLKELERİNE GETİRİLECEK"



Türkiye yurt dışındaki hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın kararlarıyla ülkemize getirilmiştir. Başka ülkelerin vatandaşları ülkelerine dönmek istediğinde kabul edilmemiştir. Biz de böyle bir durum söz konusu değildir. Ramazan Bayramında da vatandaşlarımız ülkelerine getirilecektir. Dünyadaki bütün ülkeler aldığı kararların hepsi merkezi kararla yönetmektir. Şimdiye kadar 70 genelge yayınlandı. Bütün bunlar planlı mücadelenin unsurlarıdır. Koordinasyonla alakalı sıkıntı çıktığı anda eksiklik ortaya çıkmaktadır.

"HİZMETLER ENGELLENİYOR DİYE BİR ŞEY YOK"



Bazı haberler ortaya çıkıyor. Kimsenin ekmek dağıtmasını, hizmet yapmasına karşı değiliz. Valiler başkanlığı kurulu dışında bu tarz uygulamalar olduğu takdirde bazı vatandaşlarımıza hizmet ulaşmaz. Kimsenin yapmak istediği bir hizmet iyilik engelleniyor diye bir şey yoktur. Vatandaşa götürülen hizmetin üzerine parti damgası kişisel damga vurmaya gerek yoktur. Valiliğin başkanlığın üzerindeki vefa sosyal hizmetleri üzerinden yapılacaktır. Bizim partimizdekiler bile olsa buna kim uymuyorsa engellenecektir. Bu çerçevede hareket eden, vefa destek kuruluyla hareket eden tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Hepimiz vatandaşlarımızın yanında olalım, onların ihtiyaçları karşılansın.

34 ÜLKEYE YARDIM



Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yurt dışındakilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Salgınla mücadelenin de teknik bir boyutudur. Uzmanların söylediği gibi ulusal mücadelenizi vereceksiniz, ulusal mücadeleye de destek vereceksiniz. Ayrıca sınırlarınızın içinde kapılarınızı kapatarak mücadele söz konusu değildir. Türkiye kendi ulusal mücadelesinin tamamlayıcısı olarak ulusal mücadeleye de destek veriyor. Yardımlarımız 34 ülkeye ulaşmıştır. İspanya'dan İtalya'ya her tarafa ulaştırılıyor. Oraya uçağımız indiği anda bayrak gösterildiğinde oranın başbakanları tarafından karşılanıyor ve Cumhurbaşkanmızın mektubuyla aziz milletimizin dilekleri iletiliyor. Bu yardımların gerçekleşmesi Türkiye'nin misyonunu da göstermektedir. Almanya'nın bir uçağının başka ülkeye gittiğini görmedik. Ya da Fransa'nın bir Afrika ülkesine gittiğini görmedik. Bir tek Türkiye uçağı bayrak göstererek diğer ülkelere yardım götürmektedir.



"YALAN HABER BORSASI KURULMUŞTUR"



Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güçtedir ve karşılanıyor. KKTC'de bu mücadelede eksik bir şeyin olması mümkün değildir. Bir yalan haber borsası kurulmuştur. Vatandaşlarımız arasında yalan haberleri üretilmektedir. Birilerinin bu haberlere referans vermesi utanç meselesidir. Husumet haberleriyle mücadele edip vatandaşlarımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımıza iftira atıldığını görüyoruz. Bunu yapanlar kötülüklerini sürdürüyor.



"BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME KONUŞULABİLİR"



Ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar pandemiden hızlı kurtulacağız. Artık Bayram sonunda normalleşmenin başlanacağını konuşuyoruz tabi ki tedbirlere uyarsak. Kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılmasını düşünüyoruz. Zamanın geçmesine bakmamak gerekiyor. Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak Bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz. Yaşlılarımız hayatımızın bereketidir. Bu bereketten yoksun olmak milletimizi öldürür. Eski normali yaşıyamıyoruz, ellerini öpemiyoruz ama uzaktan ilgilenip hassasiyetimizi sürdürmeliyiz. Hayata daha çok sahip çıkacağız hayatın bize emanetine sahip çıkacağız, herkes sevdikleriyle beraber olmak için tedbirlere uymalıyız.



"GÖREV BAŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZDAN GURUR DUYUYORUZ"



Sağlık çalışanlarımız büyük bir mücadele veriyor. Bilim insanlarımızla gurur duyuyoruz. Yüce meclisimiz sağlık çalışanlarına sahip çıkması doğru olmuştur. Vefa destek grupları büyük bir tarih yazıyorlar. Çok yoruluyorlar ama gösterdikleri fedakarlıkların dünyada eşi benzeri yoktur. Bütün sektörler, görev başındaki tüm vatandaşlarımızdan gurur duyuyoruz.



SORU-CEVAP

23 NİSAN



Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Nisan'a katılmayacak ifade edildiği gibi. Salgınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yüce Meclis'in bu yıl Meclis Başkanımız güzel bir çağrı yaptı. O gün 21:00'de balkonlardan bayrağımızı sallandırıp İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Bütün bu törenlerin yapılacağını fakat bunun seyreltilerek yapılacağını öneriyorlar. Sayın milletvekillerinin sağlığı için bu önemlidir. TBMM'de bütün faaliyetler gerçekleşecek fakat teblikat gerçekleşmeyecek. Çünkü o sosyal mesafeye ve tedbirlere aykırı düşen bir durum.



İNFAZ DÜZENLEMESİ



CHP kendi siyasi tarihi boyunca Anayasa Mahkemesi'ne çok başvuru yaptı. Bu çerçevede bu düzenleme ortaya çıktı. Hemen alakasız bir şekilde birisi suç işlediği zaman bu düzenlemeyle alakalı ortaya çıkıyor. Son derece yanlış, temeli olmayan bir açıklama yaptı. O kişi o partiye mensup, O kişiye bile bu infaz düzenlemesinin neticesiymiş gibi yaklaşım oldu. Her kararın bir sonucu olacaktır. Yüce Meclis bir karar vermiştir. Bizim için önemli olan hayırlı olmasıdır.