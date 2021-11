Haberin Devamı

Çelik, sosyal medya hesabından "Tek millet, iki devlet" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası Karabağ bayrağına böyle bir günde kavuştu. Can Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Can Azerbaycan var olsun." ifadelerini kullandı.