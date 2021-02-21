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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana’da mezarlığa yapılan saldırıyı lanetliyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana’da mezarlığa yapılan saldırıyı lanetliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’nın Yüreğir ilçesinde şehitlerin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana’mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap verecekler" dedi.

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