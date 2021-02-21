AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana’da mezarlığa yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana’mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap verecekler" dedi.