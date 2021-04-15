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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a adını anmadan tepki!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Bakan Çavuşoğlu'yla basın toplantısında sarf ettiği skandal sözlere Dendias'ın adını anmadan tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
- Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir.
- Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz.
- Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz.
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