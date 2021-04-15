MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a adını anmadan tepki!
GeriGündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a adını anmadan tepki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15.04.2021 - 21:47 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a adını anmadan tepki!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a adını anmadan tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Bakan Çavuşoğlu'yla basın toplantısında sarf ettiği skandal sözlere Dendias'ın adını anmadan tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

- Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir.

- Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz.

- Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz.

Son dakika haberi: Dostça başlayan toplantıda Dendias skandalı Yunanistan maalesef aynı tas aynı hamam
Son dakika haberi: Dostça başlayan toplantıda Dendias skandalı! Yunanistan maalesef aynı tas aynı hamam!

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi