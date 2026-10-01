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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni yasama yılı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#TBMM
AK Parti Sözcüsü Çelikten yeni yasama yılı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 12:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı, demokrasinin sarsılmaz kalbi olduğunu belirterek, "TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir. TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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#AK Parti#Ömer Çelik#TBMM

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