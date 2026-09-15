AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimse Türkiye'ye mesaj veremez

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantıdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz günler tarihimiz açısından önemliydi. 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Açtığı yaraların tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Ahlaki açıdan da siyasi açından da gayrimeşrudur darbeler. Türkiye'nin demokrasisini zayıflatmak için kullanılan manivelalar olarak tarihimize geçmiştir. Siyasetin önünde halen yeni anayasa ödevi vardır. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır

Demokrasimizin, siyasetimizin önünde büyük sorumluluk olarak durmakta. Bu borcun ödenmesi için AK Parti her zaman hazırdır.



Cumhurbaşkanı'mızın gençlik ile bir araya gelmesi hafızalarda yer alan anekdotları ortaya çıkarıyor. "Bandırma Vapuru'ndan TCG Anadolu'ya" ifadesi son derece güçlü bir özet.

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"HÜRMÜZ BÜYÜK BİR PROBLEM OLARAK DURUYOR"



İç ve dış siyasette pek çok gündemimiz var. Hürmüz büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra kalıcı ateşkese geçilemedi. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz, reddediyoruz. Suudi Arabistan'ın sağduyusu kıymetlidir. Irak'tan Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarında sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya konulan irade kıymetlidir. Bir takım kaos ve kargaşalardan uzak durulmalı.

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge bağlamında silah bırakılması noktasındaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Irak Başbakanı'nın ifade ettiği gibi devlet otoritesi altında toplanması oradaki insanların hakkının koruyacak adımların hükümetçe atılması önemli.

Komşu ülkelerde, zayıf ülke arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, tek ordu prensibinde çalışan ülke istiyoruz. bir takım hesapları olan karanlık odaklar devlet kurumlarının çökmesini, orduların dağılmasını, toprak bütünlüğünün zedelenmesini arzu ediyorlar. Biz devletlerin egemenliğinin korunması, tek ordu prensibi ile güvenlik güçlerinin yapılanması herkes için iyidir. Devlet egemenliği, toprak bütünlüğü ilkesine saygı duymak barışı korumanın alfabesidir.

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' KİMSE TÜRKİYE'YE MESAJ VEREMEZ'



Bu kadar türbülans içinde Ege ve Doğu Akdeniz'de birtakım provokasyon ortaya çıkmıştır. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Provokatif görüntülerle verilecek hiçbir mesaj yoktur, bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bunları çözecek diplomatik kapasite vardır. Kurallı uluslararası sisteme yaptığı vurgu herkes için şanstır. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz.

"ABD'NİN KARARI DOĞRU BİR KARAR OLMADI"

Silah ambargosu kararı adada krizi tırmandırmaması için, buradaki müzakerenin başka yerlere kaymaması için koruyucu önlem ifade ediyordu. ABD'nin silah ambargosu kararı doğru bir karar olmamıştır. KKTC'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davası ilkelerindeki kararlı duruşumuz bundan sonra daha da pekişerek devam edecek. Türkiye KKTC'nin meşru hakkı için mücadele verecek.

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Gözden Kaçmasın İçişleri Bakanı Çiftçi : Suç ve suçlularla mücadelede kararlıyız Haberi görüntüle

Yapay zeka konusundaki tartışma var, liderlerin açıklamaları oldu. Biyolojik silahtan pek çok çıktıya kadar insanlığı tehdit ettiğine yönelik uyarılar var. Batı'daki siyasilerden yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması konusunda çok güçlü çağdılar gelmeye devam ediyor. Yapay zekanın Gazze'deki katliamda kullanıldığına dair pek çok iddialar ortaya çıkmıştı. İnsanın kontrolünden çıkmaya dönük açıklamalar çok yoğun şekilde geliyor. Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. İstihbarattan güvenliğe, toplumsal dönüşümlere kadar sonuçlar doğuracaktır. Bu konuyu yakından takip ediyoruz.

Venedik Film Festivali'nde nasıl insanlık suçu işlendiğini, nasıl bir soykırım suçları işlendiği net biçimde görülüyor. Belki de bu soykırımın bu tehditle birleştiği en önemli noktalardan biridir. Sadece bu filmin yapımcılarını vatandaşlıktan atıp atmamayı tartışıyorlar.

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MİLLETVEKİLİNİN 'VALİ' İDDİASI



Bu olayı duyduğumuz andan itibaren genel merkez bütün boyutları ile ilgilendi. İçişleri Bakanı'mızla istişare halinde, genel merkezimizle ele alındı. Bunun bir iletişim kazası olduğu değerlendirildi. Çeşitli makamlar arasında yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu doğrultuda bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak sorunları çözmeli. Bir iletişim kazası, bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.

CUMHURBAŞKANI'NIN SÖZÜ ERKEN SEÇİM İŞARETİ Mİ?

Cumhurbaşkanı'mızın seçim tarihi ile ilgili açıklamasında bunun erken seçimle alakası olmadığı açıktır. Kendisinin siyaset yapma şekli teşkilatçılık üzerinedir. orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem desteklerini gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir. "Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz" cümlesi bir erken seçim sinyali değildir.



KİRALIK KONUTLAR



Bu konutlar orta ve uzun vadeli konular. Bugünden yarına şu illerde şu kadar konut üretilecek diyecek durumda değiliz. Çevre Bakanlığı'mız gücünün büyük bölümünü bu konulara ayırıyor. Bu bizim standart, olağan gündemimizin parçası. Sürekli olarak bu konuda çalışmaya, vatandaşlarımızı rahatlatmak için gayret edeceğiz.