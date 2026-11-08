AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

AA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 10:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız yaralılarımızla. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.