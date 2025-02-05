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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Trump'ın skandal planına sert tepki: Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimi

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#Filistin#Gazze#Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Çelikten Trumpın skandal planına sert tepki: Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 16:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planı ile ilgili "ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terk etmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terk etmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir.

Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız.

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Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıdır.

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Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir.

Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti’nin öz toprağıdır."

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#Filistin#Gazze#Ömer Çelik

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