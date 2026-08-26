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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: SDG'nin feshedilmesinden sonra önemli bir eşik geçildi

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#Ömer Çelik#SDG#YPG
AK Parti Sözcüsü Çelikten Suriye açıklaması: SDGnin feshedilmesinden sonra önemli bir eşik geçildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 14:20

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin ardından iç bütünlüğü güçlendirme yönünde önemli bir eşiğin geçildiğini belirterek, Şara yönetiminin kapsayıcı adımlarının ve "terörsüz bölge" hedeflerinin Suriye'nin geleceği için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin ardından ülkenin iç bütünlüğünü güçlendirme yolunda önemli bir eşiğin geçildiğini belirterek, Şara yönetiminin kapsayıcı adımları ile "terörsüz bölge" hedeflerini desteklediklerini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelikten Suriye açıklaması: SDGnin feshedilmesinden sonra önemli bir eşik geçildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.

Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir.

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SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelikten Suriye açıklaması: SDGnin feshedilmesinden sonra önemli bir eşik geçildi

Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye’nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor.

“Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor.

Suriye’nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği “kardeşlik siyaseti”mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz."

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