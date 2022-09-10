AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Soyer'e tepki: Şuursuzluktur

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar...
Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmanın bir bölümünde "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular" demişti.
"MİLLETİN EGEMENLİK HAKLARI İLE SORUNU VARDIR"
Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.
Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.
Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…