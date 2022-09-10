AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Soyer'e tepki: Şuursuzluktur

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmanın bir bölümünde "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular" demişti.