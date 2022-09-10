Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Soyer'e tepki: Şuursuzluktur

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Tunç Soyer#İzmir
AK Parti Sözcüsü Çelikten Soyere tepki: Şuursuzluktur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 12:01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar...

Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmanın bir bölümünde "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular" demişti.

"MİLLETİN EGEMENLİK HAKLARI İLE SORUNU VARDIR"

Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

Gözden Kaçmasın

MHP lideri Bahçeliden Tunç Soyere sert tepki: İflah olmaz bir cahillikMHP lideri Bahçeli'den Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillikHaberi Görüntüle

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Tunç Soyer#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles