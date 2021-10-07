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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Paris İklim Anlaşması' mesajı

#AK Parti#Ömer Çelik#Paris İklim Anlaşması
AK Parti Sözcüsü Çelikten Paris İklim Anlaşması mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili "Ülkemiz ve dünya için güçlü bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği yeşil kalkınma hamlesi, her gün yeni bir adımla güçleniyor" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün Paris İklim Anlaşması ile ilgili kanun teklifinin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, "Yüce Meclis'in takdiri, ülkemiz ve dünya için güçlü bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği yeşil kalkınma hamlesi, her gün yeni bir adımla güçleniyor. Doğayı hedef alan, dünyamızı kirleten üretim anlayışı yerine her alanda doğaya saygı duyan uygulamaların hayata geçmesinde dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Doğa rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır. Daha yeşil bir dünya daha insani bir hayattır. Doğa evimizdir" ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Ömer Çelik#Paris İklim Anlaşması