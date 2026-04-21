AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi siyasi yetersizliğinin ispatı

AK Parti Sözcüsü Çelikten Özgür Özele tepki: Kendi siyasi yetersizliğinin ispatı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 09:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka birşey değildir.

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor.

Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."

