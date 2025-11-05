AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

"SİYASET VE HUKUK ZEMİNİNDE EN NET KARŞILIĞI VERECEĞİZ"

Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı mensuplarına yönelik sözlerini “siyasi saldırganlık” olarak nitelendiren Çelik, “Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz” dedi.

"BU SALDIRGANLIĞIN KÖTÜLÜK DOLU ŞEBEKELERİNİ ÇOK İYİ TANIRIZ"

Çelik, “Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Çelik, “Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır” dedi.