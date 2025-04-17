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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel, kaos kampanyasına öncülük ediyor

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#AK Parti#Ömer Çelik#CHP
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel, kaos kampanyasına öncülük ediyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 16:09

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.

Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

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"MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.

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Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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#AK Parti#Ömer Çelik#CHP

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