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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

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#Ömer Çelik#CHP#Özgür Özel
AK Parti Sözcüsü Çelikten Özgür Özele tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 20:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Özgür Özel'in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özel'in kullandığı dili en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel'in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.

"SİYASİ HER TÜRLÜ AHLAKTAN YOKSUN BİR ÇİRKİNLİKTİR"

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Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel, her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes'in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir."  

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#Ömer Çelik#CHP#Özgür Özel

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