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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

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#Ömer Çelik#AK Parti#Özgür Özel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 09:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı konuşmasındaki ifadelerine sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in “siyaset adabı”yla çok ciddi sorunları var.

Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.

"Gün gelecek, hesap verecekler" diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır.

Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere “hesap verecekler” demelidir.

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Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir.

Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir.

Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Özgür Özel

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