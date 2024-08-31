×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'Dilruba Kayserilioğlu' tepkisi: Tam bir şuursuzluk

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Özgür Özel#Dilruba Kayserilioğlu
AK Parti Sözcüsü Çelikten Özgür Özele Dilruba Kayserilioğlu tepkisi: Tam bir şuursuzluk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 11:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlamasına tepki gösterdi. Çelik, "Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in mesajı...

Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.

Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.

"NEFRET SÖYLEMLERİNE KIYMET VERİLMESİ TAM BİR ŞUURSUZLUK"

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.

Haberin Devamı

Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır.

"KABUL EDİLEMEZ"

Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez.

Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir.

Gözden KaçmasınAK Partili Özlem Zenginden Dilruba Kayserilioğlu açıklaması: Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yokAK Partili Özlem Zengin'den Dilruba Kayserilioğlu açıklaması: Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yokHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Özgür Özel#Dilruba Kayserilioğlu

BAKMADAN GEÇME!