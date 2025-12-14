×
Gündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Cemevi tepkisi: Siyasi bühtandır

Güncelleme Tarihi:

Mehmet Kerem Hançer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 13:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar” sözlerine X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel'in sözlerini siyasi bühtan olarak değerlendiren Çelik, paylaşımında "AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar” sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez." dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in “AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar” sözü siyasi bir bühtandır.

Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez.

Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur.

Alevi canlarımızın değerlerinin, “yalan siyaseti”yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır.

"ALEVİ CANLARIMIZLA MUHABBETE  KİMSE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez.

Yine dün CHP tarafından iktidarımıza “gayrı milli” denmesi, tümüyle “gayrı meşru”dur.

Çok partili hayata geçtiğimizden beri “milli stratejiler”in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz.

Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği “yerli ve milli özgüven devrimi” dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir.

#AK Parti#Ömer Çelik#Cemevi

