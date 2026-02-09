Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın CHP'den istifası... AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'in sözleri skandal

Haberin Devamı

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"6 Şubat'ın acısını unutmuyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine kavuşması en büyük sevincimiz oluyor. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan dezenformasyonla uğraşıyorduk. Bu mücadele başarıyla verildi.

(6 Şubat depremi) Yıl dönümünde üzücü olaylardan biri CHP Genel Başkanı'nın söylediği sözlerdi. Özgür Özel hakikatleri görmezden geldi. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı siyasi partilerin zihniyeti ve söylemi enkaz altında kalabiliyor. Sözleri enkaz altında kaldı, bu üzücüydü.

Ramazan ayı geliyor. Vatandaşlarımızla teşkilat olarak buluşacağız. Bakanlarımızla birlikte sahada olacağız. Ramazan ayında yoğun faaliyet yürütülecek.

"BATI GAZZE'DE ÇİFTE STANDART ORTAYA KOYDU"

Dünyanın parçalandığı bir dönemdeyiz. Davos'ta yeni dünya düzeninin nasıl olacağı konuşuldu. Bu düzenin ilkesizliğinin en büyük berraklaştırıcısı Gazze'de ortaya konan çifte standart oldu. Gazze'de insani yardımların gelmesi istenilen düzene gelmemiştir. Ateşkes hala kırılgandır. Uluslararası toplumun Gazze karşısındaki teslimiyeti bu belirsizlik çağını ortaya çıkarmıştır.

Uluslararası diyalog açısından ses getiren tek yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı politikaları hız kesmeden devam ediyor. Buna karşı da mücadelemizi de sürdürüyoruz.

Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Dezenformasyonlar, aşırı söylemler, odağımızı kaybettirmeye dönük yanlış yaklaşımlar, ırkçı söylemler olabiliyor. Bunlara gerekli cevaplar veriliyor.

SOSYAL MEDYA

Dünyada tartışılan bir konuda sosyal medya konusu. Biz bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız siber egemenliğimizi korumak için bu konuya dikkat çekiyor. Batıdan bu konuda dikkat çekici açıklamalar geliyor.

Hem çocuklara musallat oluyorlar, hem de ülkelerin egemenliğine musallat oluyorlar. Bunlar özgürlüğümüzü korumak için yapmamız gerekenler.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Müzakereler başladı. İran'da tabii ki sorunlar var ama bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir. Büyük istikrarsızlığa yol açar. Dış müdahaleden uzak durulması önemlidir.

Küresel vesayetle de mücadele etmek gerekiyor. Karanlığın tarifini yapmak zordur.

Merhum Özdemir Bayraktar'ın belgeselinin genç arkadaşlarımız tarafından izlenmesini isteriz. Türkiye'nin vesayetle mücadelesinin milli egemenliği korumak olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz.

"MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI'NA YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ OLDU"

Nefret siyaseti ve nefret söylemi hastalık olarak kendisini zaman zaman gösteriyor. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep hanıma yapılan söylem aşağılık bir söylemdi. Toplumun her kesiminden ortak tepkinin çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Bu şahsın İYİ Parti üyesi olduğu söyleniyordu. İYİ Parti bu şahsın ihracıyla ilgili çok hızlı hareket ettiler.

Bugün MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü... Sayın Bahçeli'ye ve MHP mensuplarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir mücadele verdik. Daha uzun yollar aşacağız ve bu yolu beraber yürüyeceğiz.

Önümüzde önemli konulardan biri Terörsüz Türkiye'yi hedefe ulaştırmaktır. Bahçeli'nin konuşmasından şu kesimi aktarmak istiyorum; "Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması Milli Dayanışmanın dinamizmiyle var olacaktır. Herkesi uyarıyorum Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kast etmekle eş değerdir. Bu da ihanettir."

Türkiye'de kinci sınıf vatandaş yoktur. Birinci sınıf vatandaş vardır. Manipülatif açıklamaları çok köklü şekilde reddediyoruz.

MESUT ÖZARSLAN'IN CHP'DEN İSTİFASI

CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler siyasi tarihimizde eşi benzeri olamayan bir skandal. Hem üzücü hem de utanç verici. CHP bu duruma nasıl düşüyor? Kürsüye çıktıklarında demokrasi, hukuk, siyasi diyalog diyorlar. Bu mesajlarda seviye yok. Konuşmak bile utanç verici. Yapılan savunmalar o mesajlardan daha kötü. Özür dilenmesi gereken konu.

MESUT ÖZARSLAN AK PARTİ'YE KATILACAK MI?

Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem ve verilmiş bir karar yok.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNDA POLİS MEMURUNUN ÖLDÜRÜLMESİ

Polis kardeşimizin hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hukuken gereği yapılacaktır. Bunu takip edeceğiz.

DEM'İN 'DEPREM YARDIMI' İDDİASI

Alevi kardeşlerimizin dışlandığı iddiası iftiradır. Bu bir iftiradır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

Libya'nın istikrarına büyük önem veriyoruz. Doğu Akdeniz'de o kadar çok savaş gemisi var ki balıkçı teknelerinin geçeceği alan yok. Doğu Akdeniz'de büyük tansiyon var. Mısır'la Libya'yla savunma alanında da iş birliğimizi artırmaya çalışıyoruz.

Yunanistan Başbakanı'nın ziyareti gerçekleşecek. Biz tüm sorunlarımızı masada çözebiliriz. Yunanistan kendi sorunlarını Avrupa'nın sorunları gibi yansıtıyor.

Rum tarafı silahlanma yarışı içinde. Silahlanma yarışıyla sonuç alınmaz. Türkiye'yi tehdit etmek komik bile sayılmayacak bir şeydir. Rum tarafı buna dikkat etmelidir.

Bizim her zaman söylediğimiz; Ege bir çatışma alanı değil bir barış gölü olsun. Kıbrıs meselesi zaten ana meselelerden bir tanesi. KKTC'ye her zaman sahip çıkacağız."