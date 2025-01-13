AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü ülke gündeminden çıkaracağız

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kongre sürecine doğru gidiyoruz. Kongrelerimizdeki coşku vatandaşlarımızın sürece sahip çıkmasında memnuniyet duyuyoruz.

Geçtiğimiz gün acı bir kaybımız oldu. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Çok zor zamanlarda cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Ferdi Tayfur’u da kaybettik. Çok nitelikli bizim sokaklarımızdan çıkmış. İnsanımızla birlikte yol yürümüş bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz.

2024’ten 2025’e değişmeyen önceliğimiz depremden etkilenen illerdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki ilginin kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor. İç cepheyi güçlendirmeliyiz.

Terör demokrasimizi tehdit eden bir şeydir. Duruşumuzu daha da netleştiriyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

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'SURİYE'DE TERÖRE İZİN VERMEYİZ'

Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar Suriye’de. Suriye'de teröre izin vermeyiz.

Yaklaşımla ilgili doğru kavramlar kullanılmalı. Sayın Bahçeli Türkiye’nin gündeminden terörden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü insiyatif var. Sayın cumhurbaşkanımız çeşitli çalışmalara öncelik etti.

Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile yan yana anılmasını Siyonistlerden görüyoruz. Kürt kardeşlerimiz yüz vermedi. Siyonist projelerle yan yana olan terör örgütünün tutumuydu. Kürt kardeşlerimiz doğru yerde durdu.

Hedef terörsüz Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Behçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Her destek olumlu karşılanacaktır. Kardeşlik diyoruz.

YPG/PYD meselesi. Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur.

Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum. Türkiye Suriye Suriyelilerindir yaklaşımında ilerliyor. Suriye halkının zor günlerini aşması için yan yana yürümeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Suriye'de olan her şey bizi igilendiriyor. Bölge barışı için yakından ilgilenmemiz zaruriyettir.

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SURİYE'YE YAPILAN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Batı'dan da Suriye'ye ziyaretler oluyor. Her giden şunu söylüyor. Burada 'İran ve Rusya' olmasın diyor. Bunu diyenler patronaj kurmaya çalışıyor. Yeterli olmayan ama iyi olan bir gelişme de Suriye'ye olan yaptırımlarda muafiyet getirilmesi. ABD 6 Ocak'ta belirli muafiyetler getirilmesine dair bir karar yayınladı. Son derece kıymetli ama yeterli görmediğimizi ifade etmek isterim. Diğer bir konu da değişmez gündemimiz Gazze. Katliam ve soykırım devam ediyor. Destek verenlerin bile durumun sürdürülebilir olmadığını gördüğü bir noktadayız. Ateşkes ve esir takasında inisiyatifimizi sürdürüyoruz. Gazze ile ilgili tutumumuz 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecektir.

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TRUMP'IN ERDOĞAN AÇIKLAMASI

'İster Cumhuriyetçiler, ister Demokratçılar kazansın ikisiyle de ilgili çalışmamız var' demiştim. Erdoğan ve Trump birbirini iyi tanıyor. Gazze konusunda yönetimin bir an önce adım atması gerekir. Önemli olanlar adımlar atılmasıdır. Biz eylemlere bakıyoruz.



ÖZGÜR ÖZEL'İN SİYASİ TRANSFER AÇIKLAMASI



Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok. Açıkça söylesin. Şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. İllere gittiğinde çeşitli partilerden başkanlar görüşmek istiyor. Ortada illegal bir durum yok.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?



Bu ziyaretler normal. Terörsüz Türkiye hedefi için görüşmeler son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın genel olarak ortaya çıkan durumdan memnun. Biz de yaptığımız görüşmeden sonra Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Biz buna iç cephenin güçlendirilmesi diyoruz. Geçmiş dönemde ortaya çıkan sıkıntıların bu sürece etki etmemesi noktası büyük hassasiyet var. Bazı siyasiler ve siyasi partiler, bu süreci konuşmak yerine konuları başka yerlere çekiyorlar. 'Müzakere ediyorlar, taviz veriyorlar' diyorlar. Böyle bir şey siyasi tarihimizde hiç olmadı. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye'dir. Gazi ve şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyorum. Onların evlatlarının emanetini başımızın üstünde taşıyoruz. Partimizden Fatma Betül Hanım şehit ailelerimizle bir araya geldi. Bu siyasi partiler ziyaretiydi. Görüşlerimizi paylaştık. Onlar da nezaket içerisinde görüşlerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımızla görüşmeyle ilgili herhangi bir gündem yok şuan.



ŞARA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Mİ?



İlişkiler çerçevesinden onların ve bizim mesaimiz var. Yakın tarihle ilgili bir planlama olmadı. İlerleyen tarihlerde ziyaret mümkün olacaktır tabi.

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ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu gündemimizde. Formüle bakarız. Siyasette 1 gün çok uzun, 1 yıl ise çok kısadır. Önemli olan milletimizin iradesi bu yönde tecelli etmesidir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz.