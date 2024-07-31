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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu bölge savaşı istiyor

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#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#GAZZE
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu bölge savaşı istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 13:53

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, gerçekleştirilen suikasta tepki gösterirken, 'Bugün yeni faza geçildi. İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti. Netanyahu ve ekibi görülmemiş bir soykırıma imza atıyor.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tüm insanlığın başı sağ olsun. Bugün gerçekleşen saldırı gösteriyor ki katliamcı şebeke zulümlerine devam edecektir. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bunun karşısında en güçlü ses Türkiye’den çıktı. 7 Ekim’den bu yana görüldü ki cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar öne çıktı. Batı toplumu barış için inisiyatif koymak yerine savaş gemisi göndermeyi tercih etti.

İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail’e bir saldırı olursa korumaya hazırız dedi ABD. Bölgede tehdit olan İsrail’dir.

Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer. Saldırı silsilesi gerçekleştireceğini ortaya koydu. Ortadoğu barışının kilidi Filistin'dir.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu bölge savaşı istiyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

'DÜNYA BARIŞININ ÖNÜNDEKİ TEHDİT NETANYAHU VE EKİBİDİR'

Gelinen noktada Netanyahu ve ekibinin uluslararası hukuk çerçevesinde durdurulması gerekiyor. Barış isteyenleri öldürmektir mesaj. Haniye barış için çalışıyordu. İsrail bölge barışını hedef alıyor. İsrail bölgedeki bütün ülkeleri tehdit ediyor. Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir. Barış isteyenler ortak harekete geçmelidir. İsrail barışa karşı suikast yaptı.

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Dünya, hastalıklı katliamcı çeteyle, hastalıklı bir soykırımcı şebekeyle karşı karşıyadır. Batı dünyası değerleri adına savaşıyoruz demesini ayakta alkışlamak, bu hastalıklı zihniyete destek vermektir.

Haniye’nin şehit edilmesi insani değerler etrafında kenetlenmiş herkesin acısıdır. Bütün İslam dünyası için şehittir. İsrail’in bundan sonraki saldırıları için son uyarı kabul etmek gerekir. Bu katliamcı şebekeye karşı barışı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz.

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#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#GAZZE

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