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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Netanyahu#AK Parti
AK Parti Sözcüsü Çelikten Netanyahuya çok sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 10:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Çelik, "Bu “soykırım şebekesi” sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Netanyahu soykırım örgütü” insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir “yalan makinesi” olarak hareket etmektedir.

Bu “soykırım şebekesi” sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propogandası”ndan ibarettir.

“İnsanlık ittifakı”nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir.

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#Ömer Çelik#Netanyahu#AK Parti

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