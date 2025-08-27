AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına peş peşe tepkiler geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİYASİ YALANLARINA YENİSİNİ EKLEMİŞ OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.

Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.

Netanyahu “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TARİHİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN BU BEYANI REDDEDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Gözden Kaçmasın ABD Büyükelçisi Barrack'ın sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı Haberi görüntüle

AK PARTİ'Lİ ALA: SİYASİ ÇARESİZLİĞİNİN AÇIK GÖSTERGESİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının tarihi gerçekleri açıkça çarpıtan, siyasi hesaplarla dile getirilen mesnetsiz bir itham olduğunu belirtti.

Açıklamanın, Filistin'de işlenen ağır insanlık suçlarının ve soykırımın üzerini örtme çabasından başka bir anlam taşımadığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Küresel vicdan önünde soykırım suçu işlemekle mahkum edilen ve kendi halkını dahi felakete sürükleyen Netanyahu'nun, tarihi istismar ederek ucuz bir propaganda dili kullanması, siyasi çaresizliğinin açık göstergesidir. Türkiye, tarihi meselelerin, siyasetin kirli hesaplarına alet edilmesine asla izin vermeyecektir. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu beyanı en güçlü şekilde reddediyor, Filistin'de devam eden vahşetin hesabını yargı önünde verecek olanların, sahte tarihi söylemlerle kurtulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz."

Haberin Devamı

NETANYAHU'NUN SKANDAL AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü verdiği bir röportajda sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı.

ABD'li bir podcast kanalına konuk olan Netanyahu, sunucunun İsrail'den sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesini beklediğine ilişkin sözlerine, "Ben az önce tanıdım, buyurun" diyerek karşılık verdi.

İsrail meclisi Knesset'in konuya ilişkin bir kararı bulunmuyor. Söz konusu iddiaların İsrail'de resmi olarak tanınması için meclisin onayı gerekiyor.

Netanyahu, konuya ilişkin açıklamasında, "Sanırım tanıyoruz. Knesset'in bu konuda bir karar aldığını düşünüyorum" dedi.

2001 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, "Ermeni iddialarını" açıkça yalanlamış ve bunların "Holokost'la paralellik kurma çabası" olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını "şaşırtıcı" diye nitelerken, Peres'in 2001'de yaptığı açıklamayı hatırlattı. Haberlerde, Knesset'in bu yönde bir çalışması olduğuna yönelik bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

BURHANETTİN DURAN: NETANYAHU’NUN 1915 OLAYLARINA YÖNELİK AÇIKLAMALARI İKİYÜZLÜLÜKTÜR

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze’de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür. Bugün Gazze’de yaşananlar, uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşımaktadır. On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçlar dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlenmektedir. Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.