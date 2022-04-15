AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Mescid-i Aksa' çağrısı: Uluslararası toplumu sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinli'nin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz.

Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu

Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz.

İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız