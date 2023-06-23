Kuran-ı Kerim’e saldırıya art arda tepkiler: Lanetliyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarındaki Urif şehrinde Kuran-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Son günlerde Batı Şeria’da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyuyoruz. Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz" denildi.

"FİLİSTİNLİ BİR SİVİLİN ÖLDÜRÜLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında "Yine Batı Şeria’nın muhtelif yerlerinde yerleşimci grupların yaptıkları saldırıları ve İsrail güçlerince Filistinli bir sivilin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin İsrail Devleti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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BAKAN TUNÇ VE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

Filistin topraklarındaki Urif şehrinde Kuran-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen saldırıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla tepki gösterdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye ve kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyorum. İsrail devleti, Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirerek, dinimize ve kutsal kitabımıza yönelik saldırıları da kapsayan her türlü nefret suçlarını engellemeli, çirkin saldırının failleri bir an önce adalet önüne çıkarılarak hesap vermelidir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ Ömer Çelik: İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Urif şehrinde bir Yahudi yerleşimci kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırı hepimize ve tüm insanlığa karşı yapılmıştır. İslam düşmanlığı ve nefret suçları insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu nefret eylemleri asla kabul edilemez.

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Filistinlilere dönük şiddet eylemleri giderek artmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin meşru hakları sürekli hedef alınmaktadır. İsrail makamları bu eylemleri engellemelidir. Uluslararası toplum, bu şiddet olaylarına ve nefret suçlarına karşı somut tedbirler almalıdır.