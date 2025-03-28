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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki başörtüsü engeline tepki: Açık bir faşizm

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#KKTC#Başörtüsü
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten KKTCdeki başörtüsü engeline tepki: Açık bir faşizm
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 19:12

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC’deki İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz. 

Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir.

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#Ömer Çelik#KKTC#Başörtüsü

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