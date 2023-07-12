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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir

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#Ömer Çelik#AK Parti#Kılıçdaroğlu
AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğluna tepki: Siyasi komedi örneğidir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 13:50

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir" mesajını paylaştı.

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur.

Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu’nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur.

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Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Kılıçdaroğlu

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