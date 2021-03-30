MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki
GeriGündem AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 30.03.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır.’ açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklaması şu şekilde:

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır.

Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır.

Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur...

Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi