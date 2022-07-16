AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi: 'Genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması utanç verici'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde hem darbe girişimi hem de NATO'da İsveç ve Finlandiya ile yapılan toplantı ve sonraki sürece ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz Direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı! Sayın Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırdı.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girşimini tek bir twit ile geçiştirirken Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir dizi paylaşımda bulundu. Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi!

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15 TEMMUZ DİRENİŞİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN YENİ YOLLAR ARIYOR

Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor…

“Kontrollü darbe” yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

AVRUPA’NIN AŞIRI SAĞCILARINDAKİ ERDOĞAN DÜŞMANLIĞININ TEMSİLCİLİĞİNİ YAPIYORLAR

15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar.

Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini dirayetle korumaktadır. Uluslararası ilişkilerimiz, sözleşmelere ve müzakerelere göre yürüyor. Türkiye, müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmiş; hassasiyetlerini kayıt altına aldırmıştır.

TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ, CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE ULUSLARARASI BİR METİNDE KAYITLARA GEÇMİŞTİR

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği terör örgütü FETÖ, Cumhurbaşkanımız sayesinde uluslararası bir metinde kayıtlara geçmiştir! Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz olduğu tüm tarafların bildiği bir gerçektir.

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Şimdiki CHP yönetiminin Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesi kırıktır ve notu ortadadır.

CHP yönetimi, Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Suriye’den Karabağ’a kadar bir dizi meselede Türkiye’nin hasımlarının yanında konumlanmıştır.

CHP’NİN “ULUSAL GÜVENLİK DERSİ” VERME KONUSUNDA YETENEĞİ VE KAPASİTESİ YOKTUR

Bu haliyle CHP’nin “ulusal güvenlik dersi” verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur… 15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Cumhurbaşkanımızı hedef alarak son derece sorumsuz ve siyasi açıdan ahlak dışı bir tutum sergilemişlerdir.

GÖREVİNİ YAPAN BİRİNİN TEHDİT EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYİZ

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir.

Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz.

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Belli odakların sürekli olarak belirli devlet görevlilerini hedef alması, “helalleşme” çağrısının en ağır vesayet günlerinin “hesaplaşma” amacını güttüğünü göstermektedir.

15 TEMMUZ DİRENİŞİ BİR KERE DAHA GÖSTERDİ: TÜRKİYE YENİLMEZ

Meselenin İsveç ve Finlandiya olmadığını pekala biliyoruz! Dertlerinin F-35 veya S-400 olmadığının pekala farkındayız... Ne tür kurnazlığa başvururlarsa başvursunlar; Aziz milletimizin 15 Temmuz Direnişini ve Cumhurbaşkanımızın o direnişe liderliğini İtibarsızlaştıramayacaklar!

Cumhurbaşkanımız her zeminde Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumaya devam ediyor. Dışardan ve içerden çok şey söylendi. Ama kazanan hep Türkiye oldu. 15 Temmuz direnişi bir kere daha gösterdi: Türkiye yenilmez."

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir dizi sosyal medya paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ve ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak." dedi.

Temsilciler Meclisi'nin kararıyla ilgili olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef alarak "Toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." ifadesini kullandı.