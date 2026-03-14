AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'K2 Kamikaze İHA' paylaşımı

#AK Parti#Ömer Çelik#K2 Kamikaze İHA
AK Parti Sözcüsü Çelikten K2 Kamikaze İHA paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 16:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava aracına (İHA) ilişkin, "Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, tüm değerlerin altüst olduğunu, tüm uluslararası kurumların etkisizleştiğini vurguladı.

Güç kullanımının canavarca örneklerine her gün şahit olunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir. Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Tebrikler Baykar."

#AK Parti#Ömer Çelik#K2 Kamikaze İHA

