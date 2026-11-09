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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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#Ömer Çelik#İzmir#Patlama
AK Parti Sözcüsü Çelikten, İzmirdeki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 14:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kayıp kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin."

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#Ömer Çelik#İzmir#Patlama

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