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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına tepki: Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir

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#AK Parti#Ömer Çelik#Netanyahu
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsrail Dışişleri Bakanı Saarın açıklamasına tepki: Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 22:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "yok" hükmünde olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi, tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."

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#AK Parti#Ömer Çelik#Netanyahu

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