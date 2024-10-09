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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli bakana tepki

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Netanyahu#İsrail
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsrailli bakana tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 20:48

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir “Nazi” olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrailli bakana tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir “Nazi” olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Gazze’de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir.

Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir."

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#Ömer Çelik#Netanyahu#İsrail

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