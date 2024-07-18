AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: Son derece kışkırtıcı bir eylemdir

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir.

İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır.

Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir.

Ortadoğu’da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasıdır.

'ULUSLARARASI TOPLUM BARIŞ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır.

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Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.