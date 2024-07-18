×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: Son derece kışkırtıcı bir eylemdir

Güncelleme Tarihi:

#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#İSRAİL
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsrailin Mescid-i Aksa baskınına tepki: Son derece kışkırtıcı bir eylemdir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 17:39

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in saldırısına tepki gösterirken, 'Bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir.

İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır.

Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir.

Ortadoğu’da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasıdır.

'ULUSLARARASI TOPLUM BARIŞ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#İSRAİL

BAKMADAN GEÇME!